عادل حموده: إحسان عبد القدوس رقم صعب في الصحافة المصرية

قال الكاتب الصحفي عادل حموده، إن إحسان عبد القدوس رقم صعب في الصحافة المصرية وواحد من ألمع أسمائها، ولكنه في الوقت نفسه شق لنفسه طريقا خاصا به في الرواية لم يستطع أحد تجاوزه فيها".

أضاف خلال تقديم برنامجه "واجه الحقيقة"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نشر رواياته على حلقات أسبوعية شدت انتباه القراء ورفعت التوزيع في حالة غير مسبوقة ليقلده كثير من الأدباء الكبار وعلى رأسهم نجيب محفوظ".

وتابع: "بدت شخصياته الروائية من شحم ولحم حتى أن الكثير من الفتيات تصورن أنه يكتب عنهن، وهو ما وصفه احسان بأنهن بطلات رغم أنفي.

وأردف: "وبالقطع تأثرت الكتابة السياسية بموهبته الأدبية، كانت الكتابة السياسة جافة جامدة، حروفها من حديد، وكلماتها من الدبش، لكن ما أن بدأ محمد التابعي الموظف السابق في البرلمان النشر في روز اليوسف حتى أصبحت الكتابة السياسة جذابة ومؤثرة".

واستطرد: "المؤكد أن محمد التابعي الأب الروحي للكتابة الصحفية الحديثة في مصر وتأثر به إحسان عبد القدوس ثم انفرد وحده بأسلوبه الخاص الذي تعرفه ولو لم يكن اسمه على المقال".