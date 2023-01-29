الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، رافقه خلال الجولة، إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسي نائب المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس.

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من المواطنين، منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضي بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات من ٢٠ : ٢٥ %.

وأكد عثمان، توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، الخضراوات والفاكهة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى.

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