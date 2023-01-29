عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان

خلال الجولة
خلال الجولة

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، رافقه خلال الجولة، إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسي نائب المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس.  

إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بـ الإسماعيلية

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من المواطنين، منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضي بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات من ٢٠ : ٢٥ %.

وأكد عثمان، توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، الخضراوات والفاكهة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى.

IMG-20230128-WA0023
IMG-20230128-WA0023
IMG-20230128-WA0020
IMG-20230128-WA0020
IMG-20230128-WA0022
IMG-20230128-WA0022
IMG-20230128-WA0024
IMG-20230128-WA0024
IMG-20230128-WA0021
IMG-20230128-WA0021
القيادات التنفيذية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محافظة الاسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

موضوعات متعلقة

أحكام رادعة.. التموين تحذر التجار من احتكار السلع.. فيديو

الغرفة التجارية: الجهات الرقابية تتابع توافر السلع الغذائية في الأسواق

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يبحثان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار

حماية المستهلك: حملات تفتيشية على المحال والأسواق بالوادي الجديد

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022 .. تعرف عليها

إنجازات أكبر من السنوات.. طفرة بقطاع البترول تحت قيادة الرئيس

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

من 5 محاور.. الحكومة تكشف الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

ترشيحاتنا

قندوسي يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خناقات بين أهالي دمياط على فيس بوك بسب ياسمين عز

أحمد قندوسي: سعيد بالانضمام إلى نادي القرن.. وأعلم حجم شعبية الأهلي

لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة ؟ اعرف السبب

أرخص 5 سيارات في السعودية 2023.. تبدأ من 50 ألف ريال

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 29-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

الكبسولة المشعة .. أستراليا تعلن عن كارثة جديدة تهدد البشرية

بلون التورتة .. شاهد إطلالة جورجينا فى حفل عيد ميلادها

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ