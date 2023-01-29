عبير صبري رفقة فيفي عبده وسوسن بدر في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى" إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصور رفقة الفنانة سوسن بدر والفنانة فيفي عبده.

وعلقت صبري قائلًة:"سوسو وفوفا وأحلي سيلفي..خمسة موااااه".

يذكر أن عبير صبري تشارك في مسلسل "جميلة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، سوين بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.