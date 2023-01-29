شوبير: شكل بعثة الأهلي في المغرب مشرف للغاية بقيادة الأسطورة

شارك الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، متابعيه تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب شوبير:"شكل بعثة الأهلي ماشاء الله مشرف للغاية بقيادة الأسطورة محمود الخطيب، ماشاء الله 8 مشاركات 3 برونزيات استقبال حافل في المغرب الشقيق حاجة تشرف بجد واجهة رائعة لمصر في كل المناسبات".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية.



وخاض الأهلي مراناً صباح اليوم بالتتش، وتناول اللاعبون وجبة الغداء فى النادي قبل التحرك للمطار القاهرة من أجل السفر فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة للمغرب.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدى الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال ، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.