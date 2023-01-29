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رياضة

أحمد قندوسي: سعيد بالانضمام إلى نادي القرن.. وأعلم حجم شعبية الأهلي

صدى البلد

أبدى أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام للنادي والإعلان الرسمي عن التعاقد معه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، قادمًا من صفوف وفاق سطيف الجزائري.

وأكد أن اللعب للأهلي كانت رغبته الأولى، رغم العروض التي وصلته سواء من مصر أو الخارج.

وقال قندوسي : «سعيد بالانضمام إلى النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، والفريق المتوج بأكبر  عدد من البطولات على المستوى القاري، والمتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية، والذي يشارك للمرة الثامنة في مونديال الأندية الذي سيقام في المغرب».

وواصل قندوسي حديثه: «سعيد بدعم 80 مليون أهلاوي داخل مصر بخلاف الجماهير الداعمة للنادي في كافة أنحاء العالم. أعلم تمامًا حجم وجماهيرية الأهلي، ولطالما تمنيت أن أمثل النادي وأحقق معه كافة أحلامي على الصعيد الكروي».

وتطرق اللاعب الجزائري الدولي إلى الحديث عن العروض التي تلقاها، قائلا إنه تلقى بالفعل عدة عروض من مصر ومن الخارج، ولكنه اختار اللعب للأهلي، لرغبته في تحقيق أحلامه وطموحاته سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

ووجه قندوسي الشكر للأهلي سواء الجهاز الفني أو الإدارة على التمسك بالتعاقد معه، متمنيًا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه بالفريق في حصد المزيد من البطولات على كل المستويات.

كما وجه اللاعب الدولي الجزائري الشكر لمسئولي وفاق سطيف على تلبية رغبته في اللعب للأهلي، رغم العروض التي وصلته، وإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض وإتمام الصفقة.

وواصل قندوسي تصريحاته قائلا: «أعلم حجم التحديات التي تواجه الأهلي والمتمثلة في مشاركته بكأس العالم للأندية بالمغرب، ورغبة الفريق في الوصول إلى إنجاز جديد، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا والمنافسات المحلية، وأتطلع لأن أكون جزءًا من نجاحات الفريق في الفترة المقبلة».

كما وجه أحمد قندوسي رسالة في ختام تصريحاته قائلا: «أنا أهلاوي وأفتخر».

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