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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قندوسي يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

اللاعب أحمد قندوسي
اللاعب أحمد قندوسي

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن اللاعب أحمد قندوسي صفقة النادي الأهلي، الذي أبرمها منذ ساعات قليلة، سيتواجد مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد موافقة مبدئية من المدير الفني للمنتخب الجزائري للمحليين "مجيد بوقرة" أن يغادر أحمد قندوسي معسكر المنتخب الجزائري الذي يتواجد معه من أجل بطولة أفريقيا للمحليين.


وأوضح عمرو خليل خلال برنامجه "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن بعثة الأهلي قد غادرت إلى المغرب اليوم، ويستهل الأهلي مبارياته بكأس العالم للأندية بمواجهه فريق أوكلاند سيتي يوم الأربعاء القادم، وأشار إلى أن الأهلي من أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومن أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بعد فريقي ريال مدريد وبرشلونة.


وقال عمرو خليل أن الكابتن محمود الخطيب يترأس بعثة الأهلي في المغرب، وأن الأهلي هو ممثل مصر في هذا التجمع الدولي الكبير، وهناك روح معنوية عالية لدى الفريق، والتي بالتأكيد سوف تؤثر على الفريق بشكل إيجابي في البطولة.

 

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