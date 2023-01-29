صحفي جزائري يكشف سبب فشل انضمام القندوسي للزمالك

أشاد سليم شجعار، صحفي بقناة البلاد الجزائرية، بصفقة انتقال أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري لصفوف النادي الأهلي.



وقال سليم شجعار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أمير توفيق تواجد في الجزائر لانهاء الصفقة بعيدا عن تدخلات وكلاء اللاعبين.



وتابع :" الزمالك تقدم بعرض أولي لضم القندوسي مقابل 400 مليون دولار، لكنه تباطأ في اتمام الصفقة، والزمالك سيندم على ضياع الصفقة".



وأضاف :" الأهلي كان يراقب قندوسي في انتقالات الصيف الماضية قبل زيارة رئيس النادي الجزائري للنادي الأهلي، وأمير توفيق حصل على توقيع اللاعب في أقل من 72 ساعة".



وأردف: "بطء الزمالك وتماطله في حسم الصفقة أضاع على الفريق صفقة مميزة ستفيد النادي الأبيض، الزمالك قدم عرض أولي لم يرتقي إلى 400 ألف دولار ثم عرض آخر وصل إلى 900 ألف دولار ولكن حصل مماطلة من جانب النادي المصري".



واختتم : "لا أعتقد أن قندوسي سيشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب مشاركته مع منتخب المحليين في أكثر من مباراة، هو واحد من افضل اللاعبين في الدوري المحلي".