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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: «قندوسي» مكسب كبير للأهلي .. وسافيو علامة استفهام

رمضان السيد
رمضان السيد

أشاد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق بتعاقد القلعة الحمراء مع أحمد قندوسي لاعب وسط فريق وفاق سطيف الجزائري ، مشيراً إلى أنه مكسب كبير للمارد الأحمر .

وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أحمد قندوسي مكسب كبير للنادي الأهلي ، لإجادته في مركز الوسط المدافع و كذلك صانع الألعاب ، وهو المركز الذي يحتاجه مارسيل كولر حاليًا ، لعدم وجود أي لاعب سوى محمد مجدي أفشة. 

وأكمل : تواضع مستوى البرازيلي برونو سافيو الذي انضم للفريق هذا الموسم قادمًا من بوليفار البوليفي ، ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن بالقميص الأحمر ، سوى هدف في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري ".

الزمالك الأهلى النادي الأهلي رمضان السيد

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