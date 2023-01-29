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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستنيا خليفة تنشر أستوري جديد عبر إنستجرام..شاهد

سنتيا خليفة
سنتيا خليفة

شاركت الفنانة سنتيا خليفة متابعها حاله جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام" خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت سنتيا في الصور بإطلالة صيفية متميزة، أثناء تناولها مشروبها الخاص.

وشاركت الفنانة سينتيا خليفة في العديد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في مدينة كان الفرنسية، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلام في صقلية Sicily Film Commissio .

وتم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم “Sicilian Holiday” للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.

وخلال تواجدها في كان، شاركت سينتيا خليفة في العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض الخاصة للأفلام، كما حرصت على تلبية دعوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفلهم الخاص المقام ضمن فعاليات مهرجان كان هذا العام للاحتفاء بدور المرأة في السينما والاعتراف بمكانة كلّ من صانعات الأفلام والممثلات.

الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة سنتيا خليفة اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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