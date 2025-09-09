الفراعنة على بُعد خطوة من المونديال.. مصر في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو

يدخل منتخب مصر اختبارًا حاسمًا عندما يواجه نظيره بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة يتربعون على صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بعدما حققوا 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون أي خسارة، متقدمين بخمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. الفوز في واغادوغو سيمنح مصر بطاقة التأهل المبكر للمونديال، لتكتب مشاركتها الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018، فيما يكفيها التعادل للبقاء في وضع مريح قبل جولتين من النهاية.

وكان المنتخب المصري قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة لصالحه بنتيجة 2-1، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل لقاء العودة.

وحتى في حال الخسارة وتقلص الفارق إلى نقطتين، فإن طريق الفراعنة يظل أسهل، نظرًا لارتباطهم بمواجهتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وهما من أضعف منتخبات المجموعة.

ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من أبرز المحترفين، في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول وهداف التصفيات برصيد 7 أهداف، بجانب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي الذي سجل 5 أهداف.

وساهم هذا الثلاثي في إحراز 12 من أصل 16 هدفًا لمصر حتى الآن.

بهذه المعطيات، يقف المنتخب المصري على أعتاب إنجاز جديد باللحاق بكل من المغرب وتونس إلى المونديال، في انتظار حسم بطاقة التأهل رسميًا من قلب العاصمة البوركينية.