محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
رياضة

الفراعنة على بُعد خطوة من المونديال.. مصر في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يدخل منتخب مصر اختبارًا حاسمًا عندما يواجه نظيره بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة يتربعون على صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بعدما حققوا 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون أي خسارة، متقدمين بخمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. الفوز في واغادوغو سيمنح مصر بطاقة التأهل المبكر للمونديال، لتكتب مشاركتها الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018، فيما يكفيها التعادل للبقاء في وضع مريح قبل جولتين من النهاية.

وكان المنتخب المصري قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة لصالحه بنتيجة 2-1، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل لقاء العودة.

وحتى في حال الخسارة وتقلص الفارق إلى نقطتين، فإن طريق الفراعنة يظل أسهل، نظرًا لارتباطهم بمواجهتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وهما من أضعف منتخبات المجموعة.

ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من أبرز المحترفين، في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول وهداف التصفيات برصيد 7 أهداف، بجانب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي الذي سجل 5 أهداف.

وساهم هذا الثلاثي في إحراز 12 من أصل 16 هدفًا لمصر حتى الآن.

بهذه المعطيات، يقف المنتخب المصري على أعتاب إنجاز جديد باللحاق بكل من المغرب وتونس إلى المونديال، في انتظار حسم بطاقة التأهل رسميًا من قلب العاصمة البوركينية.

منتخب مصر الفراعنة بوركينا فاسو تأهل مصر تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 حسام حسن محمد صلاح

