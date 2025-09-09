قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل إعلام روسية: تعليق حركة المرور على جسر القرم

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام روسية، أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة «أوبك+» عن زيادة للإنتاج أقل من توقعات المتعاملين، في وقت ما زالت فيه المخاوف قائمة بشأن تقلّص الإمدادات نتيجة احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وصعد خام برنت 0.6% ليبلغ 66.46 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.6% إلى 62.68 دولار للبرميل.

وكان ثمانية من أعضاء «أوبك+»، التي تضم منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو مستوى يقل بكثير عن الزيادات السابقة التي بلغت نحو 555 ألف برميل في سبتمبر  وأغسطس آب، و411 ألف برميل في يوليو  ويونيو ، كما أنه دون توقعات العديد من المحللين.

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى «إيه إن زد»، في مذكرة للعملاء إن قرار «أوبك+» «يُعد تراجعاً عن التخفيضات التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية 2026، بعد العودة السريعة للكمية السابقة من البراميل المعلّقة خلال الأشهر الماضية».

وتلقت الأسعار دعماً إضافياً من تكهّنات بشأن فرض مزيد من العقوبات على موسكو عقب شنّها أكبر هجوم جوي على أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى حكومي بكييف. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد للانتقال إلى «المرحلة الثانية» من القيود على روسيا.


 

