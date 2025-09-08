أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

أكدت رنا إبراهيم، ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات أنها سعيدة بحكم القضاء المصري بالحكم 4 سنوات على المتهمين الذين طاردوها وصديقاتها على الطريق، مشيرة إلى أننا شعرنا الآن أننا حصلنا على حقوقنا.

وقالت رنا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو عرض علينا الصلح مع المتهمين سنرفض بشكل قاطع، لأننا شعرنا أنه يتم تهديدنا.

وأشارت ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات، إلى أن ما تم من حملات ضدنا بأننا تواجدنا في الكافيه في الصباح الباكر بعد سهرات؛ هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة أنني قابلت أصدقائي في الصباح الباكر فقط؛ لأنني كانت لدي رغبة في شراء ملابس خاصة، لحضور حفلة التخرج.