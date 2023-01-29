خالد الغندور: القندوسي ليس أفضل من بنشرقي

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك عن حديث جمع بين شيكابالا قائد الفريق الأول وأحمد القندوسي قبل انضام الأخير للنادي الأهلي .

وأضاف خالد الغندور خلال تصريحات القندوسي كان سعيد للغاية للانضمام لنادي الزمالك ولكن رئيس وفاق سطيف غير وجهته بسبب العرض المادي الكبير الذي عرضه الأهلي .

وأوضح خالد الغندور: اللاعب سأل عن سبب رغبة الأهلي في ضمه رغم وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه آخرهم مروان عطية، ولكن رئيس وفاق سطيف أكد له إما الانتقال للأهلي أو البقاء في الجزائر.

وأكمل: الأهلي ضم المقدوسي لرغبته في تهدئة السوشيال ميديا بعد الهجوم على الإدارة بسبب عدم ضم مهاجم وبالتالي سافر أمير مساء الجمعة لدفع أضعاف عرض الزمالك واللاعب عرض العام الماضي عليهم ورفضوه.

ووجه خالد الغندور رسالة لجماهير الزمالك: الأهلي يعتبر صفقة القندوسي انتصار علي الزمالك، وليس لحاجة الفريق أو المدير الفني، واللاعب ليس مثل أشرف بن شرقي أو ميسي .