موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

يستضيف نادي الزمالك منافسه فيوتشر اليوم علي ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك

وتقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت

ويسعي نادي الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه لتحقيق الفوز والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر .

علي الجانب الآخر، يسعي فيوتشر للعودة لتعويض خسارة نقطيتين في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل 1-1

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، في حين يحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة .

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

قائمة فيوتشر

في حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود مرعي، محمود رزق، محمود شعبان، باسم على، طارق طه، جوناثان أنجويم.

خط الوسط: محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، عبدالله ياسين، أيمن الصفاقسي، عبدالكبير الوادي، مصطفى البدري، محمد رضا، غنام محمد، على زعزع، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن، عمر السعيد.