عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

الزمالك
الزمالك

يستضيف نادي الزمالك منافسه فيوتشر اليوم علي ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك 

وتقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 

ويسعي نادي الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه لتحقيق الفوز والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر .

علي الجانب الآخر، يسعي فيوتشر للعودة لتعويض خسارة نقطيتين في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل 1-1

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، في حين يحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة .

قائمة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

قائمة فيوتشر 

 

في حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود مرعي، محمود رزق، محمود شعبان، باسم على، طارق طه، جوناثان أنجويم.

خط الوسط: محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، عبدالله ياسين، أيمن الصفاقسي، عبدالكبير الوادي، مصطفى البدري، محمد رضا، غنام محمد، على زعزع، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن، عمر السعيد.

الزمالك نادي الزمالك فيوتشر الدوري المصري نادى فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

ترشيحاتنا

ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم 29-1-2023

سعر تويوتا كامري 2023 في الإمارات .. صور

الحبس والغرامة مصير المتاجرين بالعملة وفقا لقانون البنك المركزي

تضم لاعب سابق ورجال أعمال.. الإعلان عن لجنة إدارة الإسماعيلي اليوم

تطبيقات شهيرة على موبايلك احذفها فوراً.. تسرق حساباتك البنكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيل شعيل يتألق في حفل غنائي ساهر بـ الإمارات.. صور

حارس أسرار أوناس.. تفاصيل العثور على أقدم مومياء في التاريخ داخل سقارة

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ