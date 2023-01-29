الدمرداش: جامعة العريش تولي اهتمامًا بالأنشطة الطلابية لإعداد شخصية الخريجين

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،محافظة شمال سيناء ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشارك في جميع الملتقيات الطلابية لإعداد شخصية الخريجين ، لافتاً إلى أن الجامعة استعدت بقوة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي تضمنتها الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام الدراسي الحالى ٢٠٢٢م/ ٢٠٢٣م.

معرض القاهرة الدولي

وأضاف، الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، أعدت خطة الأنشطة الطلابية.. حيث تتضمن الخطة عدة فعاليات، من بينها زيارة المعرض الدولي للكتاب خلال الفترة من ٢٦/ ١ /٢٠٢٣ حتى ٦/ ٢ / ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض بأرض المعارض .، الي جانب مشاركة الجامعة في فاعليات البرنامج التدريبي "اعداد القائد العربي" بالمدينة الشبابية الدولية بطود بمحافظة الأقصر

كما يشارك الطلبة في ملتقي الاتحادات الطلابية " قادة المستقبل ... والجمهورية الجديدة" بدار الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة

ومن جانبه أوضح الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أهمية ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة .

علاوة علي تأهيل الطلاب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعي السياسي والثقافي والديني، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

