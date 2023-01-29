البنك التجاري الدولي-مصر CIB يستحوذ على 100% من أسهم Mayfair في كينيا

باعتبارها أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر، أعلن رسميا البنك التجاري الدولي (CIB) بنك القطاع الخاص الرائد في مصر، عن إتمام استحواذه على كامل أسهم بنك Mayfair في كينيا ويتخذ من نيروبي مقرا له بعد أن استحوذ في ابريل الماضي على حصة 51% ليتبعها ذلك بالاستحواذ على النسبة المتبقية

وتعليقًا على الصفقة ، قال حسين أباظة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصرCIB: “نحن سعداء وممتنون لهذا الاستحواذ والثقة من معالى محافظ البنك المركزي الكيني ، لأننا نؤمن إيمانًا راسخًا بمدى أهمية الاقتصاد الكيني والفرص الواعدة للبنك تنفيذاً لاستراتيجية البنك للتوسع في القارة الإفريقية.

وأشاد حسام راجح المدير التنفيذي لMayfair CIB، بالفرص الواعدة في الاقتصاد الكيني، وأكد اننا متحمسون لأن نكون جزءًا من المنظومة الاقتصادية في كينيا ومستقبلها وسنسعى على تنمية وتطوير البنك لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا.

يذكر أن دخول البنك التجاري الدولي السوق الكيني في أبريل 2020 كان من خلال الاستحواذ على حصة 51 % في بنك Mayfair. وتعدُ الصفقة اول عملية استحواذ للبنك التجارى الدولى في القارة الإفريقية والتي تتماشى مع استراتيجية التوسع الإفريقي للبنك التجاري الدولي-مصر CIB و مع جهود الدولة لتعزيز علاقات مصر مع جيرانها الأفارقة وزيادة التجارة بين البلدان الأفريقية، كما يُنظر إليه على أنه نافذة لتبادل المعرفة والتعليم بشكل متبادل.