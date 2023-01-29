مدحت صالح: أرفض المشاركة في برامج المواهب وهذه حقيقة سفري لإسرائيل

تامر حسني فنان شامل ومُحب لعمله

حل الفنان مدحت صالح ضيفاً على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة «القاهرة والناس»، ليكشف عم كواليس وأسرار لأول مرة، والأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية أمام الجمهور.

أنا رومانسي أناني وبحب ادلع

أكد المطرب مدحت صالح، أن الحب أجمل احساس في الدنيا ولكن حتى يتم استيعاب وفهم هذه الجملة لابد أن يكون هناك نضج، قائلا: "الحب أجمل حاجة في الدنيا وعشان نستوعب مفهوم الجملة دي لازم نكون كبرنا شويه ونحطها في موضعها المعين".

ورد مدحت صالح، على سؤال متعلق بمدى كونه زوج رومانسي قائلا: "أنا بحب ادلع حبيبتي ومراتي ولكن أنا بحب ادلع اكتر وممكن أكون أناني بس هي جميلة بكل المعاني".

وعن مدى تحقيقه ثروة من الفن، علق مدحت صالح : "أنا طول عمري مليونير من ساعة ما بدأت الغناء بالرضا، والحمد لله ربنا لم يضعني في مواقف صعبة أو مخيفة ومرعبة وطول عمري مليونير بالقناعة والرضا".

تامر حسني فنان شامل ومُحب لعمله

أكد الفنان مدحت صالح، أن تامر حسني فنان كبير ومن المحببين له ومن يقدمه يجعلهم يقدموا له تعظيم سلام، قائلا: "أنا فرحان بحب تامر حسني للعمل وخلاه تعظيم سلام وأنا فرحان بحبه للأغنية وما يحدث أن دل يدل على رقة مشارعه ونقاء قلبه وبيحب العمل الفني".

وأضاف مدحت صالح، أن تامر حسني فنان شامل لحن وغنى ومثل عمل كل حاجة جميلة بحبها كفنان، مؤكدا أن تامر حسني صاحب القرار في مشواره والرؤية في مشواره، قائلا: "بنبسط لما اتفرج على تامر حسني".

وعبر مدحت صالح، عن رفضه كتابة حياته الشخصية في مذكرات، مضيفا: "الغناء فلوسه أكتر من التمثيل، ولا أوافق على كتابة مذكراتي ولا تقديمها في عمل فني ومش بحب التمجيد ولو علم فني بيتكلم عن رحلة فن أهلا وسهلا إنما حياتي الشخصية ارفض التدخل فيها".

ضهري عمره ما انكسر وتأثرت برحيل وائل نور

أكد الفنان مدحت صالح، عدم انكسار ظهره في الحياة ولكن مر بمراحل تأثر بها نفسيا، قائلا: "عمر ما ضهري انكسر وسندي ربي إنما تأثرت نفسيا بالسالب لوقت، وأول حد في الحياة تأثرت به بترتيب التأثير كانت أمي ثم أبويا ثم أخويا وصديقي وائل نور".

وأضاف مدحت صالح، أن رحيل وائل نور أثر عليه تأثير كبير وظل وقت حتى مر من هذه المرحلة، متابعا: "التأثير السلبي أخذ معايا وقت في هذه المراحل، وإحساسي بأمي أغلى من 100 بكاء، والبكاء مش هو اللي هيعرفني قيمتها".

وتابع مدحت صالح : "فقدان أمي خلاني فاقد الاطمئنان وفجأة بقيت خايف من الدنيا واحساس الخوف من الدنيا كان زيادة شويه، والسند في الناس اللي حولي ودلوقتي ضهري وسندي بعد ربنا أسرتي الصغيرة وربنا وهبني ناس بتحبني لله وفي الله وبيخافوا عليا وبصدقهم".

اللي يتضايق من تربع عمرو دياب على عرش الأغنية قلوبهم ضعيفة

أكد المطرب مدحت صالح، أن تربع الهضبة عمرو دياب على عرش الأغنية في مصر حتى الان دليل على نجاح وتألق وإصرار وإدارة صحيحة، قائلا: "تربع عمرو دياب جمال ونجاح ونجاحه يضايق الناس اللي قلوبها ضعيفة ولكن الناس اللى قلوبها حلوة لا تغضب".

وأضاف مدحت صالح، أن الفن يعني حب ونريد ان نستمتع بما نقدمه من أعمال فنية للجمهور، متابعا: "أنا متعتي في الحياة أني أغني دون أن يحصل أي تشابك بيني وبين أى حد والمقارنة لا تشغلني".

وتابع مدحت صالح : "اعتبر نفسي بره مدرسة الترتيب والالقاب، وأنا مبحبش التصنيف ولا الترتيب لان ده مؤذى نفسيا لناس كتير، وعايزين نعلم الشارع أن المقارنة فكرة احنا اللي اخترعناها وانا بحب استمتع بحياتي واللي عايز يستمتع بحياته يفكر في الاعمال مش الاشخاص".

مدحت صالح يكشف حقيقة سفره إلى إسرائيل والغناء في حفلتين

كشف الفنان مدحت صالح، معلومات عن حقيقة سفره وغناءه في اسرائيل، قائلا: "سافرت لإسرائيل لإحياء مرتين حفلات ودي حقيقة ولكن الكلمة بتخض، والحقيقة أنا رحت أغني للفلسطينيين في مناسبة عيد الاضحى المبارك والمرة الثانية كانت في خيمة رمضانية للفلسطينيين".

وأكد مدحت صالح، أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانين كثيرين من أجل الغناء للفلسطينيين، مضيفا: "رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سميرة سعيد ومطربين كتير".

وتابع مدحت صالح : "الناس اللي دمهم خفيف هم اللي بيقولوا كده أني سافرت اسرائيل ومش ممكن تروحي تغني لإسرائيل في مناسبة زي دي، وأنا غنيت في حفل افتتاح اول فضائية فلسطينية في وجود سها عرفات وفطرت في هذا اليوم مع أبو عمار، ودي حاجات موجودة ترد على ما يقال".

الوحدة أكثر حاجة بحبها وكل يوم عندنا ترندات غريبة

أكد المطرب مدحت صالح، أنه من محبي الوحدة وأكثر شيء يحبه الوحدة والانفراد بنفسه، قائلا: "أكثر حاجة بحبها الوحدة وبيسعدني وجودي مع نفسي وأنا عايش في وسط أسرتي وعائلتي وبنتكلم معظم الوقت لكن أنا من المحبين للانفراد بالنفس في وقت من اليوم".

وقال مدحت صالح، إن وسائل التواصل الاجتماعي عالم افتراضي ويرى أن الترند كل يوم بشكل متغير، مضيفا: "الترند كل يوم في ترند والترند المهم هو اللي يكون في جوهر الحكاية ويستحق ونسقف له إنما أي حاجة كده لا وده كتير بقى كل شويه في ترند".

وأوضح مدحت صالح، أن كل فنان ناجح لا يكون ناجح بمفرده ولابد أن يكون بجانبه فريق محترف، متابعا: "اللي حسه حلو واللي بيبقى ناجح مش بيكون لوحده لازم في فريق محترف حوله، ولو بحضر عمل جديد بحب أكون لوحدي لحد ما احط الاساسيات وبعدين اتعامل".

شجع مطربي المهرجانات ومستواهم يتحسن بعيدا عن التدني

أكد الفنان مدحت صالح، عمله أغنية مهرجانات بشكل يحبه وقام بجمع شباب موهوبين في هذا المجال وعمل لحنا وحينما نزلت على اليوتيوب لقت قبولا من الجمهور، قائلا: "أنا عملت أغنية مهرجانات بشكل أحبه وجبت الشباب الموهوبين في الحكاية دي".

وأضاف مدحت صالح، أنه يشجع المطربين الذين يقدمون المهرجانات، قائلا: "أنا جبت عندي بعض صناع المهرجانات وصنعوا أغنية حلوة وأنا بشجعهم ولكن بشرط إحنا بندخل بيوت وبنتسمع من أسر".

وتابع مدحت صالح : "الأطفال شديدو التأثر والغلطة في المهرجانات عندنا كبيرة ولكن مطربي المهرجانات بيتحسنوا وبيقدموا أعمالا بعيدة عن المفردات المتدنية"، مؤكدا رفضه أي أغنية متدنية أو تحمل كلمات بها اسفاف.

أرفض المشاركة في برامج تحكيم المواهب وبخاف أكسر بخاطر حد

أكد المطرب مدحت صالح، رفضه المشاركة في برامج التحكيم على المواهب الشابة، قائلا: "مش بحب أصدر أحكام على حد، ومقدرش أقول أنى وصلت لمرحلة أنى أقول على حد ده كويس وده وحش، ومش بحب ابقى في الحته دي وفي ناس غيري عندهم القدرة".

وأضاف مدحت صالح، أنه دائما يشعر برغبته في التقييم من أحد، متابعا: "لو اتعرض عليا برامج التحكيم بفلوس كتير هبقى خايف من نفسي وأنا عندي فلوس والمسألة كلها انسانيا ومش بحب اكسر بخاطر حد".

وأشار الفنان مدحت صالح، إلى أنه لا يرفض تترات مسلسلات وتتر مسلسل وبينا ميعاد يقدم فيه شكل مختلف له، متابعا: "في الغالب لا أرفض تترات مسلسلات والتترات قريبة لقلبي ومن القديم في اغاني افلام وتترات كتير بحبها".