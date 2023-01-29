الاتحاد السكندري يصدم الزمالك ويرفض عودة محمود علاء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات الوفد الذي أرسله مسئولو القلعه البيضاء إلى اللواء هاني عبادة، لزيارة نادي الاتحاد السكندري والالتقاء مع محمد مصيلحي، رئيس النادي السكندري.

يأتي هذا من أجل الحديث بشأن محمود علاء، مدافع الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، والعودة إلى صفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.

وأكد المصدر رفض مسئولي الاتحاد السكندري بشكل قاطع عودة محمود علاء، وتمسك إدارة النادي السكندري باستكمال اللاعب إعارته إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل الحاجة إلى جهوده.

وشدد على أن نادي الاتحاد رفض بشدة، وأكد أن الفريق في حاجة إلى جهوده، وأن الجهاز الفني رفض الأمر بشكل قاطع للحاجة إلى جهود اللاعب.

وكان محمود علاء رحب بالعودة للزمالك في يناير الجاري، وطالب إدارة الزمالك بحسم الأمر مع مسئولي الاتحاد السكندري، إلا أن إدارة زعيم الثغر رفضت الأمر بشكل قاطع وتم إخطار اللاعب بذلك.

من جانب آخر، كشف مصدر بنادي الزمالك عن وصول عرض احتراف خارجي من أحد الأندية الدنماركية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق، مقابل ثلاثة ملايين دولار للنادي الأبيض، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأكد المصدر أن الإدارة ستدرس الأمر مع إدارة الكرة وإن كانت هناك صعوبة في رحيل اللاعب في الوقت الحالي لعدم وجود بديل، خاصة أن عاشور من العناصر الأساسية بالفريق.

في سياق آخر، كشف مصدر بنادي الزمالك، عن تواصل إدارة الأبيض في الفترة الحالية مع إدارة نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبد الله السعيد، لاعب وسط الأخير، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتظر مسئولو الأبيض رد إدارة بيراميدز في الساعات القليلة المقبلة لحسم الصفقة في حال موافقة الأخير على بيع اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية في السابعة مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف فريق فيوتشر باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.