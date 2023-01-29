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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 65 ألف ريال| 5 سيارات 2023 في السعودية| صور

بـ 65 ألف ريال 5
بـ 65 ألف ريال 5 سيارات في السعودية

ينتشر داخل السوق السعودي للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات المتنوعة موديل 2023، ودائما ما يبحث السعوديين عن السيارات الحديثة، وذلك بفضل ما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات وأدوات راحة متطورة من شأنه العمل علي راحة سائقها وركابها، وتساعد تلك السيارات السعوديين علي قضاء أغراضهم بكل سهولة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات 2023 في السعودية أسعارهم لا تزيد عن 65 ألف ريال سعودي :

1- سوزوكي سياز موديل 2023

تعتمد سيارة سوزوكي سياز علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 138 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 103 حصان، مقترن بجير أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 43 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 14 ثانية لتصل الي سرعة 100 كم/ساعة.

 سوزوكي سياز موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة سوزوكي سياز موديل 2023 في السوق السعودي من 58 ألف ريال سعودي، وتصل الي 68 ألف ريال سعودي .

2- ام جى 5 موديل 2023

تحتوي سيارة ام جى 5 علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الي 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 19.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر .

ام جى 5 موديل 2023

تباع سيارة ام جى 5 موديل 2023 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 54 ألف ريال سعودي، وتصل الي 68 ألف ريال سعودي .

3- جيلي امجراند موديل 2023

تستخدم سيارة جيلي امجراند محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 142 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 101 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك 16.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

جيلي امجراند موديل 2023

تعرض سيارة جيلي امجراند موديل 2023 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 61 ألف ريال سعودي، وتصل الي 69 ألف ريال سعودي .

4- كيا بيجاس موديل 2023

تمتلك سيارة كيا بيجاس محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه 95 حصان، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة  زمنية قدرها 12.2 ثانية، وتستهلك 17.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 كيا بيجاس موديل 2023

تأتي سيارة كيا بيجاس موديل 2023 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 54 ألف ريال سعودي، وتصل الي 58 ألف ريال سعودي .

5- شانجان ألسفن موديل 2023

تستمد سيارة شانجان ألسفن قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 105 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، تصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر .

 شانجان ألسفن موديل 2023

تتوافر سيارة شانجان ألسفن موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات بأسعار تبدأ من 43 ألف ريال سعودي، وتصل الي 45 ألف ريال سعودي .

سوزوكي سياز موديل 2023 ام جى 5 موديل 2023 جيلي امجراند موديل 2023 كيا بيجاس موديل 2023 شانجان ألسفن موديل 2023

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