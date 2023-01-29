جيلي تكشف عن سيارة سيدان كهربائية جديدة.. فيديو

كشفت شركة جيلي لصناعة السيارات عن فيديو تشويقي لسيارة جيلي سيدان كهربائية جديدة، سيتم الإعلان عنها من خلاله سلسلة جديدة من سيارات "NEV"، وستظهر لأول مرة خلال العام الجاري 2023.

جيلي سيدان الكهربائية الجديدة

وفي الوقت الحاضر تشتمل مجموعة شركات جيلي الصينية علي علامات تجارية مثل فولفو، وبولستار، ولينك آند كو، ورادار، وزيكر، وليفك، وبروتون، وجيومتري، ولوتس، وليفان، وفريزون، بالاضافة الي أسهم في سمارت وأستون مارتن.

جيلي سيدان الكهربائية الجديدة



وفي عام 2022 وصلت المبيعات التراكمية لمجموعة جيلي إلى 2.3 مليون سيارة، وذلك ما جعل شركة جيلي تكشف عن سيارتها السيدان الكهربائية الجديدة، التي تظهر بشكل رياضي وعالي الجودة، مزودة بخطوط طويلة لغطاء المحرك، ومصابيح أمامية حادة، وأبواب خلفية مفصلية، ونهاية خلفية مائلة.

جيلي سيدان الكهربائية الجديدة



علاوة علي ذلك أعلنت شركة جيلي الصينية عن سلسلة جديدة من سيارات الطاقة الجديدة ستحمل اسم "NEVs"، وستظهر السيارة الجديدة لأول خلال العام الجاري.

جيلي سيدان الكهربائية الجديدة

وجدير بالذكر انه عندما تطلق شركة صينية سلسلة من السيارات فـ بالتالي هي على بعد خطوة واحدة من أن تصبح علامة تجارية مستقلة.