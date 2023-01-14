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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. 100 ألف جنيه زيادة في سعر جيلي أوكافانجو بالسوق المصري

جيلي اوكافانجو
جيلي اوكافانجو

شهدت القائمة التسويقية لسيارات جيلي المقدمة بالسوق المصري زيادة سعرية جديدة، ولكن هي الاولى من نوعها خلال العام الجاري 2023، وتشمل تلك الزيادة النسخة العائلية اوكافانجو، والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 100 الف جنيه.

جيلي اوكافانجو 

اسعار السيارة جيلي اوكافانجو في السوق المصري بعد الزيادة الجديدة 

 

يبلغ سعر الفئة Premium نحو 929,000 جنيه، بينما لم تتوافر الفئة الاولى Comfort ضمن القائمة السعرية الجديدة.

جيلي اوكافانجو 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة جيلي اوكافانجو

 

تضم السيارة جيلي اوكافانجو العديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، والدخول عن طريقة البصمة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وسقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية.

جيلي اوكافانجو 

كما تضم السيارة جيلي اوكافانجو كاميرا 360 درجة، ومستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، ومدخل USB، ومقاعد ذات تحكم كهربائي، إلى جانب خاصية المكابح المانعة للانغلاق ABS و EBD، والمساعدة عند تجاوز المرتفعات والمنحدرات، واضاءة LED، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

جيلي اوكافانجو 

ويمكن للسيارة جيلي اوكافانجو الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة تستغرق 11 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي مدعوم بتقنية هايبرد، يضخ قوة 190 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكي الاداء.

جيلي اوكافانجو 
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