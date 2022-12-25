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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي تكشف عن نسختها «جومتري G6» الكهربائية الجديدة | صور

جيلي جومتري G6
جيلي جومتري G6

تستعد شركة جيلي الصينية للانطلاق داخل السوق الأوروبي عبر نسختها الجديدة جومتري G6، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تعد واحدة من احدث اصدارات الصانع الصيني، والتي تعتمد على قدرات العمل بالطاقة الكهربائية.

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 جيلي جومتري G6

القدرات الفنية للسيارة جيلي جومتري G6

 

تصل السرعة القصوى للسيارة جيلي جومتري G6 إلى 150 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول م وضع السكون 0 لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك كهربائي بالمحاور الامامية.

 جيلي جومتري G6

ويستطيع محرك السيارة جيلي جومتري G6 ضخ قوة قدرها 204 أحصنة فيما يعادل 150 كيلووات، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يتراوح مدى السير بين 480 و 620 كيلومتر، حيث دعمت السيارة ببطارية سعة 53 كيلوات/ساعة واخرى 70 كيلوات في الساعة.

 جيلي جومتري G6

تجهيزات السيارة جيلي جومتري G6

 جيلي جومتري G6

حصلت السيارة جيلي جومتري G6 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى العديد من اللمسات العصرية الداخلية، وبرامج دعم قائد المركبة.

 جيلي جومتري G6

وتتمتع السيارة جيلي جومتري G6 بمستشعرات حركة خلفية و امامية، وكاميرا للمتابعة، مع سقف زجاجي باللون الاسود، وجنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.700 مم، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مصابيح أمامية بتقنية LED LIGHT، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.752 مم.

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