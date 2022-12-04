جيلي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة GEOMETRY C .. صور

تواصل شركة جيلي الصينية من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة GEOMETRY C، والتي تسعى من خلالها إلى اثبات حضورها بالسوق الاوربي بداية من عام 2023، ضمن عائلة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

تجهيزات وتصميم السيارة جيلي GEOMETRY C

وتعتمد السيارة جيلي GEOMETRY C على تصميم خارجي باطلالة رياضية من فئة الـ SUV المدمجة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى ناشر أمامي مدبب بشكل رياضي، و دعامات جانبية باللون الاسود.

جيلي GEOMETRY C

وتمتلك السيارة جيلي GEOMETRY C مرايات جانبية مدعومة بغلاف اسود، وجنوط رياضية بتصميم مروحي مكون من 5 اضلاع، بالاضافة إلى اقطاب نحيفة المظهر على جانبي السقف، وعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

جيلي GEOMETRY C

ويمكن للسيارة جيلي GEOMETRY C الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.9 ثانية، بينما تقدر سرعتها القصوى نحو 150 كيلومتر في الساعة، إلى جانب الاعتماد على بطارية سعة 53 و 70 كيلووات/ساعة من الليثيوم ايون.

جيلي GEOMETRY C

ويصل مدى السير للنسخة جيلي GEOMETRY C إلى 580 كيلومتر للشحنة الكاملة، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي مثبت بالمحور الامامي، يمكنه ضخ قوة قدرها 204 حصانا، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

جيلي GEOMETRY C

وتقدم السيارة جيلي GEOMETRY C بمقصورة داخلية عصرية، حيث تضم الكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة، ابرزها شاشة عرض الوسائط التي تتوسط قمرة القيادة بقياس 14.6 بوصة، مع تقنية دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب تقنيات شحن الهواتف اللاسلكية، بالاضافة إلى انظمة الترفيه ودعم قائد المركبة.