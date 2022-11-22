تصل لـ 104 الف جنيه .. زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي 2022

شهدت السيارة جيلي كول راي 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث تراوحت تلك النسبة بين 99 الف جنيه و 104 الاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة جيلي كول راي 2022 بعد الزيادة الجديدة

جيلي كول راي 2022

الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي 2022

الفئة الاولى COMFORT بقيمة قدرها 569 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية PREMIUM إلى 639 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

جيلي كول راي 2022

تجهيزات السيارة جيلي كول راي 2022

تضم السيارة جيلي كول راي 2022 هيكل خارجي بتصميم رياضي، حيث تظهر بمصابيح أمامية حادة LED مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، مع مفهوم رباعي الابواب، وجنوط رياضية تصل إلى 17 بوصة، وابعاد خارجية بلغت 1800 مم للعرض، و 1609 مم للارتفاع، مع نسبة طول كلي بلغت 4330 مم.

جيلي كول راي 2022

وتحتوي السيارة جيلي كول راي 2022 على عدة تجهيزات ومنها، كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن لسهولة التحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، وفرامل ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل إلى 6 AIRBAGS، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تصل إلى 10.25 بوصة.

جيلي كول راي 2022

وتمتلك السيارة جيلي كول راي 2022 محرك تيربو 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ 175 حصانا، وعزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر الانتقال عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 7 سرعات DSG دفع امامي.