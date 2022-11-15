سوق المستعمل| جيلي هاتشباك بـ 30 ألف جنيه

قدمت سيارة جيلي فروتة لأول مرة في مصر عام 2004، وتم إنتاج أول سيارة منها عام 1998 ، حيث أنها استخدمت نفس منصة إنتاج سيارة ديهاتسو شاريد، ومن هذه الإصدارات سيارة جيلي فروتة موديل 2005 والتي تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك، وانتشرت بين المواطنين المصريين لما تحتوي علية من مميزات أهمها انخفاض سعرها، واقتصاديها العالية في استهلاك الوقود .

سيارة جيلي فروتة موديل 2005

مواصفات سيارة جيلي فروتة موديل 2005

تستمد سيارة جيلي فروتة موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مزود بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 179999 الف/كم، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية أو خارجية "فبريقة"، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات.

سيارة جيلي فروتة موديل 2005

تأتي مقصورة سيارة جيلي فروتة موديل 2005 بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وسنتر لوك، وإنذار، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومدخلaux، ومقاعد من الجلد، وعدادات قياسية للسرعة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، ومساحة إضافية بالدرج الأمامي بالتابلو للتخزين أيضا، ومخارج تكيف أمامية، وأحزمة أمان، وازرعه بالمقود للتحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة .

سيارة جيلي فروتة موديل 2005

تمتلك سيارة جيلي فروتة موديل 2005 من الخارج مظهر شبابي وأنيق بسبب احتوائها علي، فوانيس ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيلي، ومرايات جانبية يمكن ضمها والتحكم في ضبطها بشكل يدوي، ومقابض أبواب بالون السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود .

سيارة جيلي فروتة موديل 2005

سعر سيارة جيلي فروتة موديل 2005

تتوافر سيارة جيلي فروتة موديل 2005 بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.