أسرع ميني فان بالعالم .. "زيكر 009" عائلية تتسم بالفخامة |صور

استطاعت جيلي جروب أن تعزز من تواجدها في السوق العالمي للسيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "زيكر 009"، والتي تنتمي إلى فئة الفان الفاخرة، حيث تضم العديد من التقنيات الفنية المميزة، إلى جانب التصميم الخارجي والداخلي الخاطف للأنظار، مع قدرات العمل بالطاقة الكهربائية الحديثة.

السيارة الفاخرة "زيكر 009"

تعتمد السيارة "زيكر 009" على مقصورة داخيلة انيقة المظهر، حيث تضم شاشة مركزي يبلغ قياسها 15.4 بوصة، مع حزمة من انظمة الرفاهية والاضاءة الداخلية بعدة مستويات، بالاضافة إلى مقاعد تصل إلى 6 افراد، تضم امكانية التبريد والتسخين، مع خامة الجلد الفاخر، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومقودر حركة متعدد الوظائف، مع سقف بانوراما زجاجي، وطاولة قابل للطي.

السيارة الفاخرة "زيكر 009"

وتظهر السيارة "زيكر 009" بتصميم خارجي طوله 5.209 مم، و 2.024 مم للعرض، و 1.867 مم للارتفاع، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز يبلغ قياسها 20 انش، وشبكة أمامية باللون الفضي، ومصابيح تعمل بتقنية LED، و 12 رادار قريب المدى فوق صوتي، و رادار اخر طويل المدى، مع 7 كاميرات للمتابعة.

السيارة الفاخرة "زيكر 009"

القدرات الفنية لاسرع سيارة فان فاخرة

السيارة الفاخرة "زيكر 009"

تعتمد السيارة الفاخرة "زيكر 009" على حزمة بطاريات بقوة تصل إلي 140 كيلو وات في الساعة، مع مدى كهربائي يقدر بـ 822 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما تمتلك السيارة محركين بقوة كهربائية اجمالية قدرها 544 حصانا، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية فقط.