بتصميم رياضي .. سعر جيلي كول راي في مصر |صور

استطاعت شركة جيلي الصينية أن تحتل مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمه من اصدارات متنوعة ومتطورة، ومنها النسخة كول راي والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث اسعار وأبرز مواصفات السيارة جيلي كول راي في السوق المصري.

جيلي كول راي

تجهيزات ومواصفات السيارة جيلي كول راي

يمكن للسيارة جيلي كول راي الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0 خلال فترة تستغرق 7.9 ثانية، بينما تأتي السيارة بمتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيلي كول راي

وينتج محرك السيارة جيلي كول راي صاحب الثلاثة اسطوانات قوة قدرها 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع سعة قدرها 1500 سي سي تيربو، بينما تعتمد على ناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

جيلي كول راي

وحصلت السيارة جيلي كول راي على منظومة الحماية الهوائية التي تصل إلى 6 AIRBAGS، مع تجهيزات تتضمن مكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى تقنيات اعلى تجهيزًا تتضمن كاميرا 360 درجة، و حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد النقاط العمياء.

جيلي كول راي

وتحتوي السيارة جيلي كول راي على نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح LED، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بينما ترتكز على جنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة.

جيلي كول راي

الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي في مصر

الفئة الاولى COMFORT موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 569,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 639,000 جنيه.

الفئة الثالثة PREMIUM / BLACK موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 649,000 جنيه.