عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم رياضي .. سعر جيلي كول راي في مصر |صور

جيلي كول راي
جيلي كول راي

استطاعت شركة جيلي الصينية أن تحتل مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمه من اصدارات متنوعة ومتطورة، ومنها النسخة كول راي والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث اسعار وأبرز مواصفات السيارة جيلي كول راي في السوق المصري.

جيلي كول راي

تجهيزات ومواصفات السيارة جيلي كول راي

 

يمكن للسيارة جيلي كول راي الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0 خلال فترة تستغرق 7.9 ثانية، بينما تأتي السيارة بمتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيلي كول راي

وينتج محرك السيارة جيلي كول راي صاحب الثلاثة اسطوانات قوة قدرها 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع سعة قدرها 1500 سي سي تيربو، بينما تعتمد على ناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

جيلي كول راي

وحصلت السيارة جيلي كول راي على منظومة الحماية الهوائية التي تصل إلى 6 AIRBAGS، مع تجهيزات تتضمن مكابح ABS  و EBD، ومثبت سرعة، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى تقنيات اعلى تجهيزًا تتضمن كاميرا 360 درجة، و حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد النقاط العمياء.

جيلي كول راي

وتحتوي السيارة جيلي كول راي على نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح LED، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بينما ترتكز على جنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة.

جيلي كول راي

الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي في مصر 

 

الفئة الاولى COMFORT موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 569,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 639,000 جنيه.

الفئة الثالثة PREMIUM / BLACK موديل 2022 جيلي كول راي بقيمة قدرها 649,000 جنيه.

جيلي جيلي كول راي السيارة جيلي كول راي الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي مواصفات السيارة جيلي كول راي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انضرب في مقتل.. حكاية الدولار في السوق السوداء من الفخ للخسارة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة حزينة في أسيوط|انهيار منزل والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

أسرع 5 سيارات في الإمارات موديل 2023 .. صور

تبدأ من 430 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر |صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج الجديدة في مصر |صور

بعد الزيادة الجديدة .. سعر شيري تيجو 7 في مصر |صور

طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة ريفولوشن 1500 الكهربائية.. صور

بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD |صور

أرخص سيارة من نيسان موديل 2023 في الكويت.. صور

ترشيحاتنا

مستشار وزير الدفاع الأوكراني: لا نصدق وعود روسيا بشأن السلام.. فيديو

تحدث مرة في القرن.. أستراليا تشهد أسوأ فيضانات بتاريخها.. شاهد

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

قبل انطلاقه .. أطلع على الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

كونداليزا رايس تعود من جديد بمقال عن أوكرانيا.. وروسيا تسخر منها

في المزرعة وبالأسواق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاء بعد الولادة.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

في ذكرى وفاة موسى صبري|خلاف عنيف مع طه حسين بسبب أدب العفاريت

هبة عبد الغني تنتهى من مسلسل حكايات جروب الماميز.. صور

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ