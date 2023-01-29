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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتجيب فلوس| بـ 70 ألف جنيه سوزوكي ربع نقل.. صور

سيارة سوزوكي ربع
سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

يبحث المواطنون الذين يريدون العمل كـ سائقين عن سيارات ربع نقل  بأسعار منخفضة، تساعدهم علي الحصول علي المال من أجل نفقاتهم الشهرية، وكسب قوت يومهم من تلك السيارات، وبالتالي بدأت سوزوكي بإنتاج الشاحنات من خلال تسويق أول شاحنة ربع نقل إنتاجية تسمى سوزوكي هوم، وبعدها أعلنت فولكس فاجن وسوزوكي عن إقامة شراكة استراتيجية عالمية، من خلال شراء مجموعة فولكس فاجن حصة 20٪ من شركة سوزوكي موتور، وحصلت سيارة سوزوكي الربع نقل موديل 2009 علي شعبية كبيرة بين السائقين بفضل حجمها الصغير، وسعرها المعقول بالنسبة الي سيارات الربع نقل الأخر، بالإضافة الي انخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

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سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

محرك سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

زودت سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009 بمحرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 67 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخليه أو خارجية، وبها رخصة سارية، وتملك السيارة بطارية جديدة.

سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

مواصفات سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

زودت مقصرة سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009 بالعديد من التجهيزات كاسيت، وراديو، وعدد 2 سماعة بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي تم تثبيته في التابلوه الأمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج جانبي يدوي، ومخارج تهوية أمامية مثبتة بالتابلوه الأمامي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان جانبية .

سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

تظهر سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، صندوق خلفي مساحته مناسبة لحمل الأغراض الخفيفة والتنقل بها من مكان لأخر بكل سهولة، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي مقدمة السيارة الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومساحات زجاج أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي في مقدمة السيارة الخارجية، وتم كتابة شعار شركة سوزوكي بالأحرف علي باب الصندوق الخلفي للسيارة.

سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

سعر سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009

تباع سيارة سوزوكي ربع نقل موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه.

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