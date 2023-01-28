سيارة سوزوكي المفضلة للشباب في مصر |صور

استطاعت شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تعزز بقوة من تواجدها داخل السوق المصرية، بعد طرح العديد من الإصدارات المتنوعة، ومنها السيارة الشبابية سيلاريو 2022، والتي تعد أحدث إصدارات العلامة اليابانية في السوق المحلية.

سوزوكي سيلاريو

تأتي السيارة سوزوكي سيلاريو من خلال تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع مصابيح بمظهر حاد، بالاضافة إلى طول كلي يبلغ 3695 مم، و 1655 مم للعرض، مع جنوط قياسها 15 بوصة، وعدد 4 أبواب، إلى جانب سعة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية.

سوزوكي سيلاريو

وتحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو على العديد من التجهيزات ومنها مكيف هواء، قفل مركزي، زجاج كهربائي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRABAGS للمقاعد الأمامية.

سوزوكي سيلاريو

كما تحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو على أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وتجهيزات أخرى تتضمن حساسات ركن، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

سوزوكي سيلاريو

تعتمد السيارة سوزوكي سيلاريو على نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال والاخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الرابعة، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 65 حصانا.

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سيلاريو بعد الزيادات الاخيرة

الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 سوزوكي سيلاريو بقيمة قدرها 329,900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل 2022 سوزوكي سيلاريو بقيمة قدرها 339,900 جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال موديل 2022 سوزوكي سيلاريو بقيمة قدرها 349,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 سوزوكي سيلاريو بقيمة قدرها 399,900 جنيه.