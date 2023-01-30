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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السبوتا| فاكهة تجدد النشاط وتقوي المناعة.. تعرف على فوائدها المذهلة

فاكهة السبوتا تقوي
فاكهة السبوتا تقوي مناعة الجسم

تستحوذ فاكهة السبوتا او الشيكو  علي اهتمام المواطنين  إمداد الجسم بالطاقة، حيث يمكن الاعتماد على فاكهة السبوتا  أو الشيكو للحصول على الطاقة في الصباح أو تجديد نشاط الجسم في منتصف اليوم، نظرًا لاحتوائها نسبة مرتفعة  من الفركتوز والسكروز.  لذا فأن فاكهة السبوتا تجدد النشاط وتقوي المناعة وتعالج الأنيميا .

لذا فإن فاكهة السبوتا او الشيكو تعتبر  مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.، وهناك أدلة علمية تشير إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات التي تتمتع بها فاكهة الشيكو تمنع الإصابة بـسرطان القولون ومتلازمة القولون العصبي والتهاب الأمعاء.
 

 نزلات البرد


وقال الدكتور شعيب  فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية أن تقلل فاكهة السبوتا  أو الشيكو تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بفضل محتواها العالي من فيتامين سي وفيتامين أ، اللذين يساعدان على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى الفيروسية.

كما تلعب فاكهة السبوتا أو الشيكو دورًا كبيرًا في عملية فقدان الوزن، بسبب انخفاض سعراتها الحرارية، إذ يحتوي كل 100 جرام منها على 83 سعرة فقط، هذا بالإضافة إلى محتواها العالي من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

 

وتوفر فاكهة  السبوتل أو الشيكو حماية كبيرة ضد السرطان وأمراض القلب وألزهايمر، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشواردة الحرة المسببة لهذه المشكلات المزمنة.

صحة العظام


تمثل فاكهة الشيكو أهمية كبيرة لصحة العظام، بسبب احتوائها على العديد من المعادن التي تعمل على تقويته وحمايته من الإصابة بالهشاشة، مثل الكالسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والفسفور.

لذا  فإن  فاكهة السبوتا تساعد على الحفاظ على عظام الجسم، كما تساعد أيضا فى تحسين الحالة النفسية وحالات الكآبة لاحتوائها على فيتامين ب 12 بنسبة جيدة، كما أنها مفيدة للنساء خاصة الكبار منهن لأنها تعمل على تعزيز الهرمونات الأنثوية.


كما تساهم فاكهة السبوتا أو الشيكو في علاج الأنيميا والوقاية منها، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من معدن الحديد الذي يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم المسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم.

 وقال أن وجود نسبة كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم، في فاكهة السبوتا،  حيث  يساعد ذلك  على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم، وهذه الفوائد تعود بالنفع على صحة القلب وتجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

تجاعيد البشرة

كما تحتوي فاكهة السيوتا "الشيكو" على مضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين أ، لذا فهي من الفواكه المفيدة لصحة البشرة، إذ تساعد هذه العناصر الغذائية على زيادة الكولاجين المسئول عن نضارتها وحيويتها وتقليل تأثير الإجهاد التأكسدي المتسبب في ظهور تجاعيد وخطوط الوجه.

ولان فاكهة السبوتا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ فهي تساعد على تقوية النظر وتقليل فرص الإصابة بأمراض التنكس ، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين نتيجة التقدم في العمر .

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فاكهة السبوتا الشيكو تحسين حركة الأمعاء عملية الهضم النباتات الطبية تقوية الجهاز المناعي

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