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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة رئيس تحالف القوى الثورية الحية السودانية: نطمح لوطن ديموقراطي مدني حر

نضال هاشم ياسين
نضال هاشم ياسين

قالت نضال هاشم ياسين، مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن ونائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية السودانية، إن الحياة في السودان أصبحت معقدة أكثر بعد اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018، قائلة: "نحن نعمل على إنقاذ الوطن مما حدث".

وأضافت "نضال" في حوار خاص مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، أن كل مبادرات الثوار تتفق مع أهداف الثورة وأن الثورة وسيلة لتحقيق الأهداف.

وطن ديمقراطي

وقالت مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن، إنها تطمح لوطن ديمقراطي مدني حر يسود فيه حرية الفكر السياسي، متمنية إنهاء الحروب والتطهير العرقي بالسودان.

موضحة أن العدالة بالنسبة للثوار تعني العدالة الانتقالية العادلة والدائمة، مشيرة إلى أن المواكب الثورية هي محاولة إيصال صوت الثوار الذين سيواصلون الخروج حتى يحدث التغيير.

 

العدالة السودان الثورة السودانية الفكر السياسي عدالة الإنتقال التطهير العرقي

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