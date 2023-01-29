أحمد موسى يكشف تفاصيل الفيديو الأكثر مشاهدة عالميا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة حول الموقع الذي تعرض لهجوم في مدينة أصفهان الإيرانية، مشيرة إلى أنه "استهدف منشأة حساسة تعمل فيها إيران على تطوير صواريخ فرط صوتية بمساعدة روسية".

وقال موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إن فيديو الإستهداف الذي تم بمنطقة هامة بإيران أصبح أكثر الفيديوهات مشاهدة عالميا خلال اليوم".



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن "الجهة التي تقف خلف الهجوم تمتلك قدرات استخباراتية وتكنولوجية متقدمة للغاية، ما يسمح لها بتنفيذ هجوم جوي على منشأة صناعية عسكرية حساسة تابعة للحرس الثوري، وهي منشأة محمية بمجموعة من بطاريات الدفاع الجوي".

وأضافت أن "تنفيذ الهجوم كان يهدف لإلحاق الضرر بمحاولة إيرانية لتطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، بمساعدة روسية وهو سلاح خارق للعبة يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي".