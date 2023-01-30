القاهرة للأدوية تكشف عن أسباب تراجع أرباحها خلال 6 أشهر

تراجعت ربحية شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 32 مليون جنيه حيث سجلت صافي ربح إلى 50.07 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري2023/2022 مقارنة 82.5 مليون جنيه بنفس الفترة العام السابق .

وكشفت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ،عن أسباب تراجع أرباحها خلال ال 6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023.

وقالت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية إن أسباب الانخفاض ترجع إلى زيادة أسعار الصرف مما أثر على زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من خامات ومواد حيث زادت تكاليف مواد التعبئة والتغليف بقيمة 21 مليون جنيه أي بنسبة 50% عن فترة المقارنة.

أوضحت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية أن تراجع ربحية الشركة بسبب زيادة استهلاك الطاقة والمياه مما أدى إلى زيادة قدرها 2 مليون جنيه أي بنسبة 25% عن فترة المقارنة، وكذلك زيادة مصاريف الصيانة بقيمة 5.2 مليون جنيه أي بنسبة 55% عن فترة المقارنة بسبب زيادة أسعار قطع الغيار المستورد للماكينات.

وأشارت شركة القاهرة للأدوية، إلى ارتفاع قيمة عقود الإيجار لأحد الفروع والموقعة مع وزارة الشباب والرياضة بقيمة 3.16 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات خلال الستة أشهر بنسبة 15%، على أساس سنوي مما أثر على ربحية الشركة.

وحققت القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 50.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 82.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة إلى 449.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 527.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأنشئت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عام 1962 وتتخصص انتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

أسهم شركة القاهرة للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.