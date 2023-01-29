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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الثقافة الأردنية: يجب أن يشعر الإنسان المصري بأن مصر أم الدنيا

هيفاء النجار وزيرة
هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية

أكدت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، أن هناك تحديات تواجه الثقافة العربية بفعل مشروع العولمة العالمي، مستطردة: "لكن مع كل تحدٍ تكون هناك فرص كبيرة".

وقالت "النجار"، خلال استضافتها في برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه علينا ألا نخاف من التحديات وأن نفهمها لنأخذها فرصة إلى التطور.

علاقة الإنسان 

وأضافت: "يجب علينا أن ننظر إلى واقعنا ونسأل، كيف يمكننا أن نمتن علاقة الإنسان العربي بوطنه، وكيف يتجذر بتراب أرضه، كيف يحب وطنه".

وتابعت: "يجب أن يشعر الإنسان المصري بأن مصر أم الدنيا، والأردني بأن الأردن في قلب العالم، وأنه موجود وعليه واجبات قبل أن يكون له حقوق، المواطنة الصالحة تنشأ من جانب وجوده اتجاه وطني".

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