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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الأردن.. مقترح بإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية

صدى البلد

 انطلقت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الحلقة البحثية حول إدخال مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب المتخذ خلال دورته 51 التي عقدت في القاهرة.

وافتتح السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية الاعلام التربوي الذي يحظى بأولوية اهتمامات العمل العربي المشترك من منطلق الحرص على تنمية الحس النقدي وتنمية المهارات وتحصين الأجيال الصاعدة من تأثيرات الحمولات الإعلامية ذات المحتوى غير اللائق والمتعارض مع القيم ومقومات الشخصية العربية.

 وأشار الى أن هذه الحلقة تميزت ببحث مجموعة من المقترحات الكفيلة بصياغة رؤية عربية جماعية في ضوء تجارب وطنية للدول الأعضاء بما فيها التجربة الأردنية والمغربية فضلا عن المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، علما بأن المملكة الأردنية الهاشمية قد تقدمت برؤيتها حول ادراج مادة الاعلام التربوي ضمن المناهج التعليمية.

 كما أوضح السفير خطابي أن هذه الحلقة البحثية تشكل خطوة عملية في اتجاه الاستئناس بمختلف التجارب العربية في أفق اعداد مشروع عربي يعرض على الهياكل المختصة بمجلس وزراء الاعلام العرب.

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