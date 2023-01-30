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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جاي من الإمارات.. سعر تويوتا لاندكروزر 2023 

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 


لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 في الإمارات والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية .

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ومن المعروف ان السيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 3.5 لتر بـ 6 اسطوانات يولد قوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع خاصية التحكم اليدوي، مع نظام دفع رباعي مستمر ، و تبلغ سعة خزان الوقود للسيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 بـ 110 لتر، و 5 اختيارات وضعيات القيادة.

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 


بالاضافة الى محرك 6 سلندر سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان ويبلغ عزم دوران 385 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ودفع رباعي متصل بناقل أوتوماتيكي من 10 سرعات، استهلاك وقود 9.4 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 


ويظهر الشكل الخارجى للسيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ، بجنوط ألومنيوم قطرها 18 أو 20 إنش حسب الفئة، و مصابيح أمامية من نوع ليد قابلة للتعديل الأوتوماتيكي لمستوى الإضاءة، و مصباح الأمامي ضبابية ، مع مصابيح نهارية ليد، وإشارات الانعطاف الأمامية والخلفية بإضاءة تتابعية، كما تتميز بكشافات ضباب أمامية من نوع ليد، مع شبك أمامي فضي وكروم في الفئة العُليا، مع تطعيمات كرومية على المصد الأمامي والخلفي وإطارات النوافذ.


اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ، فتاتى بعدادات أوبتيترون مع شاشة معلوماتية قياسها 7 إنش، ونظام صوتي مدمج (EMV) بشاشة قياسها 12.3 إنش، وعدد 14 سماعة جي بي ال، مع نظام ملاحة ونظام آبل كاربلاي، و نظام ترفيهي خلفي بشاشتين، مع القدرة على عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومكيف أوتوماتيكي أمامي وخلفي له تحكم مستقل لأربعة مناطق، مع شاحن هاتف جوال لاسلكي، ومنفذ طاقة قدرته 220 فولت، ومنفذ USB لصف المقاعد الأمامي والثاني والثالث.

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 


وتضم السيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب، و زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود، و خاصية تشغيل المحرك عن بعد، و نظام تويوتا للأمان (TSS)، و نظام تتبع المسار (LTA)، و نظام الضوء العالي التكيفي (AHS)، و نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، و نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)، و 4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية، و مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم، و حساسات أمامية و خلفية، و نظام تسهيل الانعطاف، و نظام الزحف، و نظام اختيار التضاريس المتعددة

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