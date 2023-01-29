نيفين الكيلاني: 12 ألف موظف يعملون في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية

أجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني للحديث عن النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي.

وأعربت نيفين الكيلاني عن فخرها وسعادتها، مستبشرة بالحالة الموجودة حاليا، والدعم الذي لاقته وزارة الثقافة خلال معرض الكتاب من كل أجهزة الدولة في نسخته الحالية.

وأشارت إلى أنه خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "هناك 12 ألف موظف في قطاع قصور الثقافة، ومشكلة قصور الثقافة تحتاج منظومة عمل مختلفة وهذه رؤيتها منذ سنوات، وأن تلك القصور بمثابة منبر للتثقيف ورعاية المواهب الثقافية والفنية.