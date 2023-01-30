مرتضى منصور يمنح إمام عاشور فرصة أخيرة.. تفاصيل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه منح إمام عاشور فرصة اخيرة للتفكير عن الرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويشار إلى أن هناك عرضا احترافا خارجيا وصل من أحد الأندية الدنماركية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “بالفعل إمام عاشور تلقى عرضا من الدوري الدنماركي عبر بوابة نادي ميتلاند منذ أسبوع”.

وتابع مرتضى منصور حديثه “إمام تحدث معي بشأن هذا العرض وهو يريد الرحيل عن نادي الزمالك، لكنني أرفض رحيله والنادي متمسك به”.

وأتم: “سأمنح إمام عاشور فرصة أخيرة حتى غدا، وسأنتظر قراره النهائي إذا كان قرر البقاء ونعمل عقد جديد ويكمل أو يرحل”.