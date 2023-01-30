تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية قد تقلل من الغثيان والتورم، ويبدو أن هذه المواد الكيميائية تعمل في المعدة والأمعاء، ولكنها قد تساعد أيضًا الدماغ والجهاز العصبي على التحكم في الغثيان.

هناك بعض الفوائد المتعددة للزنجبيل، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبّب بعض الأضرار أحياناً، وهو ما نقدمه لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثي ومنها..

حرقة المعدة، والغازات، وآلام المعدة، والشعور بالحرقة في الفم، إلّا أنّ هذه الأضرار نادرة الحدوث، ولكن يُنصح بعدم استخدام أكثر من 4 جرامات من الزنجبيل في اليوم لتجنب تأثيراته السلبيّة.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الزنجبيل يمكن أن يُسبّب تميّع الدم، وعدم انتظامٍ في ضربات القلب، وذلك في حال تناوُله بكمياتٍ كبيرة، وقد يسبّب التهاب الجلد والإسهال أيضاً.