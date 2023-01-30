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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطينى يؤكد على ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية

صدى البلد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن ذلك جاء خلال مباحثات الرئيس عباس مع مدير جهاز المخابرات العامة الأمريكية وليم بيرنز، والتي ناقشا فيها التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.


وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن المسؤول الأمريكى التقى فى وقت سابق عددا من المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين.


يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط بدأها بمصر اليوم وتشمل إسرائيل والضفة الغربية، لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين.

 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني القدس الشرقية

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