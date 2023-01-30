المستشار الألماني: لن نسمح بتصعيد يؤدي إلى نشوب حرب بين الناتو وروسيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، أن ألمانيا لن تسمح بحدوث تصعيد يؤدي إلى نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو.

وقال “شولتس” في تصريحات أوردتها قناة “الشرق” السعودية: “لا توجد حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ولن نسمح بتصعيد من هذا النوع”.

وأكد شولتس أن ألمانيا تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مضيفا "أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بـ"أنظمة الأسلحة".

وشدد شولتس على ضرورة مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ردا على إعلان نيتها الانضمام إلى حلف الناتو.