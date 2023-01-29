تعليق مثير للجدل من زيلينسكي حول مشاركة روسيا في أولمبياد باريس 2024

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن السماح لـ روسيا بالمنافسة في أولمبياد باريس 2024 يرقى إلى إظهار أن الإرهاب مقبول إلى حد ما.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي: “محاولات اللجنة الأولمبية الدولية لإعادة الرياضيين الروس إلى الألعاب الأولمبية هي محاولات لإخبار العالم بأسره أن الإرهاب مقبول إلى حد ما”.

وأضاف أنه “يجب عدم السماح لروسيا باستخدام الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي آخر كدعاية لعدوانها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي،، إن أوكرانيا تواجه وضعا “صعبا للغاية” في منطقة دونيتسك وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي: “الوضع صعب للغاية. باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك تعاني، هناك هجمات روسية مستمرة”.

وأضاف: “تريد روسيا أن تطول الحرب وتستنفد قواتنا لذلك علينا أن نحصل علي أسلحة جديدة. علينا تسريع الأحداث وتسريع الإمدادات وفتح خيارات جديدة أمام أوكرانيا”.