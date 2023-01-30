حقيقة فرض غرامات على متجاهلي استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج| فيديو

أكدت الدكتورة أمال عبد الحي مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن قانون الطفل ينص أنه لا يجوز الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولم يقوموا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء الزواج، ووزارة الصحة هي المسئولة عن إجراء هذه الفحوصات، وهذا القانون هو قانون قديم منذ عام 1996 وتم تعديله عام 2008، ولكننا كنا نستهين به وكان يتم بعض التلاعب.



وأوضحت أمال عبد الحي خلال تصريحات لها في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية " سي بي سي" أن يجب زيادة توعية المجتمع المصري بهذه الفحوصات، والجديد أن هناك مبادرة رئاسية ستعلن في منتصف شهر 2، سوف يتم فيها إضافة بعض الفحوصات الجديدة والهامة، والتي ستحمي المواطن نفسه والطرف الأخر أيضا، وتساعد على الأكتشاف المبكر للأمراض، وتعطي لهم فرصة للعلاج خصوصا الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، معلقة "إحنا عايزين نحمي الجيل الجاي".



وقالت مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن فكرة إضافة تحاليل الكشف على المخدرات، مازالت لم تتضمن بعد داخل المبادرة، بسبب أنها تحتاج إلى لجنة علمية للبت في هذا الموضوع.

إضافة تحاليل الكشف عن المخدرات

وأكملت الدكتورة أمال عبد الحي مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة: "خلينا نمشي خطوة خطوة"، وأن معظم التحاليل المجودة حاليا كانت مستبعدة بسبب التكلفة العالية، والأن هي موجودة بالفعل، وربما في القريب يتم إضافة تحاليل الكشف عن المخدرات.