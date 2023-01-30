عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب إثر حادث أليم في الشرقية

حادث
حادث

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه اثر حادث اصطدام دراجة بخارية بكوبرى خرسانى بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول احمد،ع،ا يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه إثر حادث سير .

بالانتقال والفحص تبين حدوث وفاة الشاب بسبب حادث سير على طريق قرية الشرابنة بمدينة الحسينية، حيث كان يقود الشاب دراجتة البخارية "موتوسيكل" باحدي الطرق الزراعية وتفاجاء بكوبرى خرسانى واصطدم الشاب بالكوبرى ولقي مصرعة فى الحال.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الحسينية تحت تصرف جهات التحقيق ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

شاب دراجة بخارية الشرقية مستشفى الحسينية المركزي حادث سير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

تصرف غاضب من أحمد فتوح تجاه مرتضى منصور.. صورة

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

ترشيحاتنا

معوض: ناصر منسي صفقة جيدة للزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا مجددا

ميدو: الكرة المصرية في انتظار كارثة جديدة لهذا السبب

السبوتا| فاكهة تجدد النشاط وتقوي المناعة.. تعرف على فوائدها المذهلة

من لا يحبهم الله.. علي جمعة: ينشغلون بلقمة العيش وينسون هذه العبادة

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة عن موقفه من مرتضى منصور والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ