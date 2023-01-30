مصرع شاب إثر حادث أليم في الشرقية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه اثر حادث اصطدام دراجة بخارية بكوبرى خرسانى بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول احمد،ع،ا يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه إثر حادث سير .

بالانتقال والفحص تبين حدوث وفاة الشاب بسبب حادث سير على طريق قرية الشرابنة بمدينة الحسينية، حيث كان يقود الشاب دراجتة البخارية "موتوسيكل" باحدي الطرق الزراعية وتفاجاء بكوبرى خرسانى واصطدم الشاب بالكوبرى ولقي مصرعة فى الحال.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الحسينية تحت تصرف جهات التحقيق ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.