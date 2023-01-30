عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن هناك احتمالية لعودة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، إلى الأهلي بعد خروجه للاحتراف.

وقال محمد صلاح: "التجارب السابقة تُرجح عودته على القلعة الحمراء، وحدثت في أكثر من مرة".

وأضاف محمد صلاح: "رحيل عاشور عن الزمالك، سيُسبب مشاكل كبيرة داخل الفريق، خاصةً أنه أهم عنصر داخل الفريق في الوقت الحالي".

فيما اكد رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق، أن رحيل إمام عاشور لاعب الزمالك، من أكثر القرارات التي سوف تسبب أزمات كبيرة داخل الفريق.

وقال :"بالتأكيد أتمنى عودة اللاعب من الاحتراف حال رحيله، إلى النادي الأهلي وسوف يكون من أهم الصفقات للنادي".

وأضاف رمضان السيد: "رحيل إمام عاشور لاعب الفريق، أكثر المستفيدين هم المنافسين للفريق، وتحديدًا للنادي الأهلي، خاصةً أنه سوف يؤثر على مشوار الفريق تنافسيًا".

الزمالك يعود للانتصارات
عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري وذلك عقب فوزه على ضيفه فيوتشر 2 /1، أمس ضمن منافسات المرحلة 16 بالمسابقة، والتي شهدت تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه بيراميدز 2 /2.

وتقدم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 14، قبل أن يدرك مروان محسن التعادل لفيوتشر في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 34 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له وللزمالك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطين خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث.

ونجح الزمالك في تحقيق أول فوز له في العام الجاري، حيث يعود الفوز الأخير إلى 29 ديسمبر الماضي وذلك على حساب الإسماعيلي 3 /1، قبل أن يخسر أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة، ويتعادل مع الاتحاد السكندري والداخلية.

محمد صلاح امام عاشور الزمالك الوقت الحالي رمضان السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

تصرف غاضب من أحمد فتوح تجاه مرتضى منصور.. صورة

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

ترشيحاتنا

معوض: ناصر منسي صفقة جيدة للزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا مجددا

ميدو: الكرة المصرية في انتظار كارثة جديدة لهذا السبب

السبوتا| فاكهة تجدد النشاط وتقوي المناعة.. تعرف على فوائدها المذهلة

من لا يحبهم الله.. علي جمعة: ينشغلون بلقمة العيش وينسون هذه العبادة

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة عن موقفه من مرتضى منصور والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ