مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن هناك احتمالية لعودة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، إلى الأهلي بعد خروجه للاحتراف.

وقال محمد صلاح: "التجارب السابقة تُرجح عودته على القلعة الحمراء، وحدثت في أكثر من مرة".

وأضاف محمد صلاح: "رحيل عاشور عن الزمالك، سيُسبب مشاكل كبيرة داخل الفريق، خاصةً أنه أهم عنصر داخل الفريق في الوقت الحالي".

فيما اكد رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق، أن رحيل إمام عاشور لاعب الزمالك، من أكثر القرارات التي سوف تسبب أزمات كبيرة داخل الفريق.

وقال :"بالتأكيد أتمنى عودة اللاعب من الاحتراف حال رحيله، إلى النادي الأهلي وسوف يكون من أهم الصفقات للنادي".

وأضاف رمضان السيد: "رحيل إمام عاشور لاعب الفريق، أكثر المستفيدين هم المنافسين للفريق، وتحديدًا للنادي الأهلي، خاصةً أنه سوف يؤثر على مشوار الفريق تنافسيًا".

الزمالك يعود للانتصارات

عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري وذلك عقب فوزه على ضيفه فيوتشر 2 /1، أمس ضمن منافسات المرحلة 16 بالمسابقة، والتي شهدت تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه بيراميدز 2 /2.

وتقدم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 14، قبل أن يدرك مروان محسن التعادل لفيوتشر في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 34 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له وللزمالك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطين خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث.

ونجح الزمالك في تحقيق أول فوز له في العام الجاري، حيث يعود الفوز الأخير إلى 29 ديسمبر الماضي وذلك على حساب الإسماعيلي 3 /1، قبل أن يخسر أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة، ويتعادل مع الاتحاد السكندري والداخلية.