معوض: القندوسي مكسب كبير للأهلي.. وهناك أمور غير مفهومة داخل الزمالك

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك يبحث عن تدعيمات جديدة، لكن في نفس الوقت يفرط في إمام عاشور، فهذه أمور غير مفهومة مطلقا داخل النادي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العرض عادي جدا ولا أرى أنه فرصة لا تعوض كي يفرط فيه الزمالك حاليا".

وأضاف: "هناك أمور غير مفهومة داخل نادي الزمالك، من كان السبب في رحيل أسامة نبيه، ومن يفاوض فيريرا حاليا للعودة ويقول أن هناك موافقة من نبيه على العمل معه مجددا، أمور غريبة وغير مفهومة داخل النادي".

موقف سيد معوض

وواصل: "لم أخرج إلى تركيا من أجل العودة للاهلي، وأيمن عبدالعزيز يشهد على ذلك، وكل من قال أن انتقالي لتركيا كوبري للأهلي كان كلاما خاطئا".

وأردف: "القندوسي لاعب جيد وشاهدت بعض الفيديوهات له، متحرك بشكل رائع في وسط الملعب، سيكون له فائدة كبيرة مع الأهلي في الموسم الجاري، وسيخلق منافسة كبيرة مع زملائه أيضا هناك إصابات كثيرة ضربت الفريق مثل السولية وحمدي فتحي، لذلك كان الأهلي في حاجة لضمه وهو صفقة مهمة".

وتابع: "القندوسي ينافس السولية وحمدي فتحي، وكذلك أفشة في مركز صانع الالعاب، طالما لاعب لديه قدرات على اللعب في اكثر من مكان فأنه ميزة كبيرة، كما أن لديه مهارة كبيرة، كما أنه قادر على اللعب في مركز صانع الالعاب، لأن لديه مميزات جيدة، وهو مختلف عن باقي لاعبي الاهلي، واتمنى ان تكون بدايته جيدة".

وحول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك، قال: "الموضوع مجرد شو فقط، الزمالك لا يتحدث في الموضوع إلا عندما تكون هناك أزمات، بالتأكيد عبدالله سيكمل مشواره مع بيراميدز، وباتشيكو يتعامل معه بشكل جيد، والأمور أصبحت جيدة بعد رحيل تاكيس".