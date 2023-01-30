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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة في ملف محمود كهربا والزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، قام بتجهيز سيناريو خاص للتعامل مع جلسة الاستماع يوم 2 فبراير المقبل.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محامي كهربا يستند أنه لا يجوز فرض عقوبة جديدة إلا بعد نهاية العقوبة في الصيف المقبل عقب ختام فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، المفروضة على نادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي".

 

وأضاف: "الزمالك أرسل اعتراض إلى الفيفا، منذ 11 يناير الماضي، وقام اللاعب بالرد بشكل رسمي عبر محاميه، وأنه يريد السداد ولذلك يرغب في المشاركة من أجل دفع الغرامة، كما ان قيمة العقوبة المالية زاد مع ارتفاع سعر الدولار وهي مناصفة مع النادي البرتغالي، وأنه على استعداد لدفع ربع الغرامة مباشرة".

إعادة إيقاف كهربا

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وواصل: "نادي الزمالك طلب إعادة إيقاف كهربا لحين سداد الغرامة، وكل طرف يعمل وفقًا للوائح والقوانين".

 

وأكمل: "أما يوم الخميس تصدر لجنة الانضباط، قرار بتأجيل مناقشة الأمر لحين نهاية العقوبة في الصيف الماضي، ومن الممكن أن تبت في ملف تقسيط الغرامة، وقتها يشارك اللاعب حتى شهر أغسطس".

وتابع: "على افتراض إيقاف كهربا من لجنة الانضباط، فأن محاميه سيقوم بتجهيز مذكرة، على أساس أنه قرار جديد، وسيلجأون إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" وسيطعنون على هذا القرار مجددا، وسيشارك بصفة طبيعية لحين حسم القضية".

وختم: "حال الحكم النهائي مجددا بضرورة تسديد كهربا، سيقوم بدفع المبلغ المالي، وهو مجهز المبالغ المالية بالاتفاق مع النادي الأهلي".

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