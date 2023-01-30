ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة: زهقت وعايز مستحقاتي.. فيديو

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إنه فاض به بعد عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، منذ أن كان مدربًا للفراعنة، ضمن الجهاز الفني الذي كان يقوده البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه خرج عن صمته بتدوينة كتبها عبر حسابها على تويتر، بسبب أن الأجانب حصلوا على حقوقهم، بينما المصريين يلقون تجاهلًا غريبًا.

مستحقات جهاز كارلوس كيروش

وأشار إلى أن مستحقات جهاز منتخب مصر السابق، الذي كان يضم وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري، عبارة عن مكافآت لم يتم الحصول عليها، بينما الأجانب لقوا استجابة سريعة.

واختتم تصريحاته «زهقت من كثرة طلب الحصول على مستحقاتي المتأخرة من اتحاد الكرة، وتواصلت الأسبوع الماضي مع رئيس اتحاد الكرة من أجلها وانتظر الرد».