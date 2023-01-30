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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

صدى البلد

كشف هافيد جاكوبسن المتحدث الإعلامي بنادي ميتلاند الدنماركي، حقيقة مفاوضات إمام عاشور لاعب فريق الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال هافيد جاكوبسن المتحدث الإعلامي لنادي ميتلاند الدنماركي في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا عبر قناة المحور: «هُناك بالفعل مفاوضات مع إمام عاشور لاعب الزمالك».

واختتم: «لن نتحدث عن أي أمور خاصة بالانتقالات انتظارا لحسم الأمر بشكل نهائي».

تفاصيل عرض ميتلاند الدنماركي لضم إمام عاشور

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وكشف مرتضى منصور، أن عرض نادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، وصل إلى 3 ملايين دولار، خاصة أن اللاعب مميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز فضلا عن امتلاكه ميزة التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء.

وأشار المصدر: «الأمور لم يتم حسمها بشكل نهائي وعقب انتهاء مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم، سيتحدد مصير اللاعب بشكل نهائي، وهل سيتم الموافقة على العرض أم يستمر إمام عاشور بالقميص الأبيض».

الجدير بالذكر أن إمام عاشور، قد أكد عبر قناة الزمالك تمسكه الكبير بالاحتراف الأوروبي، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يلعب في مصر سوى في النادي الأبيض.

 

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