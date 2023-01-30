الصحة:بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتقديم خدمات السياحة العلاجية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة SOS الأكبر عالميا المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الصحة والسكان، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023» الذي يعقد في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب شركة SOS كاثي بريت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البروتوكول يؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وأن تكون مركزا رئيسيا للشبكة في قارة أفريقيا، بما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة الصحية.

وأضاف «السبكي» أن البروتوكول يدعم التعاون مع شركة SOS لتدريب الفرق الطبية على الإخلاء الطبي الجوي، وإدارة الأزمات والكوارث بالمنظور الدولي، إلى جانب التعامل مع المرضى الدوليين التابعين للمنظمات الدولية، وشركات التعدين والبترول من مختلف الجنسيات.

وأشار «السبكي» إلى أن شركة SOS كانت قد قامت بزيارة لـ8 مستشفيات في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، تم خلالها تقييم المنشآت والخدمات المقدمة بها، وهو ما كان بمثابة خطوة أولى لتوقيع هذا البروتوكول.