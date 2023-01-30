عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة:بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتقديم خدمات السياحة العلاجية

جانب من البرتوكل
جانب من البرتوكل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة SOS الأكبر عالميا المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الصحة والسكان، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023» الذي يعقد في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب شركة SOS  كاثي بريت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البروتوكول يؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وأن تكون مركزا رئيسيا للشبكة في قارة أفريقيا، بما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة الصحية.

وأضاف «السبكي» أن البروتوكول يدعم التعاون مع شركة SOS لتدريب الفرق الطبية على الإخلاء الطبي الجوي، وإدارة الأزمات والكوارث بالمنظور الدولي، إلى جانب التعامل مع المرضى الدوليين التابعين للمنظمات الدولية، وشركات التعدين والبترول من مختلف الجنسيات.

وأشار «السبكي» إلى أن شركة SOS كانت قد قامت بزيارة لـ8 مستشفيات في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، تم خلالها تقييم المنشآت والخدمات المقدمة بها، وهو ما كان بمثابة خطوة أولى لتوقيع هذا البروتوكول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

وسط آمال مشتركة.. تحرك فرنسي أسترالي لتقوية العلاقات بعد أزمة الغواصات

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

بسبب ثمن بوكيه.. القصة الكاملة لاعتداء صاحب محل على شقيقين بالمقص في المنوفية

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

بفستان أسود .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الخطوبة قريب.. 5 صور لـ أروى جودة قبل ارتباطها بفتى أحلامها

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ